Согласно результатам исследования, в апреле 2017 года в сегменте Е сменился лидер продаж. Теперь им стал Mercedes-Benz E-Class, реализация которого за отчётный период составила 364 экземпляра, показав рост почти на 10%. На вторую строчку опустился прежний лидер – BMW 5-Series, результат которого достиг 300 автомобилей (-4,5%). Замкнул тройку лидеров Audi A6 (282 шт.; -18,5%).



Всего же в России по итогам апреля 2017 года было реализовано 1,5 тыс. машин сегмента Е, что на 2,3% меньше, чем год назад.