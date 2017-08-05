Как рассказал генеральный директор Mercedes-Benz Van в России Зорен Хезе, наиболее популярными моделями в сегменте среднеразмерных малотоннажных автомобилей являются V-Класс и Vito. «Первый – это премиальный минивэн, популярный среди семейных пар и в качестве VIP шаттлов. Vito – наш бестселлер в своём сегменте благодаря универсальности кузова, трём вариантам привода, опциональным пакетным предложениям для любой потребности», – отметил он.

В сегменте крупных малотоннажных автомобилей лидером продаж Mercedes-Benz Vans по-прежнему остается Sprinter Classic, который предлагается в более чем 20 вариантах индивидуальных решений, таких как маршрутное такси, автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы и многие другие. Немецкий Sprinter также улучшает показатели продаж.

По словам Зорена Хезе, в этом году компания Mercedes-Benz Vans представила в России несколько новых моделей под конкретные потребности бизнеса. Так, например, автомобиль Vito со спецзащитой и низкой крышей оказался востребован в банковской сфере, т.к. позволяет с лёгкостью въезжать на парковки зданий. В ближайшие месяцы планируется выпустить Sprinter Classic со спецзащитой и с низкой крышей, а также доработанные версии автомобилей для перевозки людей с ограниченными возможностями на базе Sprinter Classic и Vito.

«Mercedes-Benz постоянно работает над улучшением продуктов, чтобы предложить российским клиентам больше индивидуальных и доработанных под потребности конкретного бизнеса решений. Благодаря сотрудничеству с сертифицированными российскими кузовопроизводителями Mercedes-Benz Vans в России может более гибко реагировать на запросы покупателей. Более того, нынешнее состояние рынка стимулирует нас улучшать не только продукты, но и предлагать специализиованные услуги, в том числе в послепродажном обслуживании, например, сервисные сертификаты», – говорит Зорен Хезе.

Что касается новых моделей, во втором квартале 2018 года на российском рынке появится первый премиальный пикап Х-Класс, который позволяет Mercedes-Benz Vans выйти на новый для себя рынок. Кроме того, в ближайшие годы планируется обновить немецкий Sprinter и Citan.