ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mercedes-Benz по итогам 2016 года реализовали 36888 автомобилей и вседорожников с трёхлучевой звездой (-11%). Таким образом, штутгартская марка остаётся безусловным лидером в премиум-сегменте на российском авторынке четвёртый год подряд.

Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», лидерами продаж Mercedes-Benz традиционно стали C- и E-Классы, а также все внедорожные модельные семейства. Стоит также отметить высокодинамичные модели Mercedes-AMG, которые были преданы клиентам в количестве 2642 единиц (-1%). В настоящее время дилерская сеть легковых автомобилей Mercedes-Benz насчитывает 69 точек продаж, 3 городских шоу-рума и 7 партнёров по сервису, а также 13 AMG Performance Centers.