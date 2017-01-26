В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке GM-АВТОВАЗ путём предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ведомство поддержало предоставление совместному предприятию американской General Motors и АВТОВАЗа госгарантий на организацию производства внедорожника Chevrolet Niva нового поколения. Соответствующее заключение Минпромторга за подписью профильного замминистра Александра Морозова содержится в переписке ведомства с Минэкономразвития. Положительное заключение, а также другая информация по проекту была направлена в правительство.

В документах указывается, что потенциальным кредитором СП АВТОВАЗа и General Motors может выступить Сбербанк. Полная стоимость проекта составляет 21,57 млрд рублей, при этом треть - собственные средства "GM-АВТОВАЗ" (6,57 млрд руб.), 70% - кредиты банков (15 млрд руб.). Объём требуемой господдержки составляет 10 млрд рублей, "что не превышает 75% полной стоимости проекта", а госгарантия обеспечит "не более 50%" кредитов на проект. В частности, сумма капзатрат составляет 18,644 млрд рублей, капитализируемых процентов - 2,914 млрд рублей.

Финансовые показатели проекта в министерстве нашли "приемлемыми", период окупаемости проекта - 5,8 лет, дисконтированный период окупаемости - 7,6 лет, дополнительно нанимаемый персонал - 800 человек. "Учитывая соответствие представленного инвестпроекта критериям отбора принципалов, утверждённых правилами, Минпромторг считает возможным поддержать предоставление государственной гарантийной поддержки на его реализацию", - заключают в министерстве.