ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировой авторынок в июле вырос на 3,2% до 7 млн 438 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 95 млн 144 тыс. машин. По итогам семи месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 3% до 54 млн 281 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле было реализовано 1 млн 924 тыс. машин (+2,4%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 414 тыс. машин (-7,1%).

Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 2,4% и составили 1 млн 235 тыс. единиц. Автомобильные рынки стран Восточной Европы также продолжают показывать рост – в прошлом месяце на 21,4% до 346,5 тыс. машин.