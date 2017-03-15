ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировой авторынок в феврале вырос на 7,7% до 7 млн 017 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 96 млн 309 тыс. машин. По итогам первых двух месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 5,4% до 14 млн 471 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.