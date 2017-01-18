ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировой авторынок в 2016 году вырос на 4,6% до 93 млн 248 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в прошлом году были реализованы рекордные 27 млн 951 тыс. машин (+12,3%). Вторым по величине мировым авторынком остаётся Америка с показателем 17 млн 539 тыс. автомобилей (+0,5%).

Продолжают расти автомобильные рынки стран Западной Европы – в прошлом году на 6,3% до 15 млн 762 тыс. единиц, что стало лучшим результатом за последние 9 лет. В ближайшие годы ожидается сохранение положительной динамики, хотя и более умеренными темпами с учётом замедления роста автопродаж в Германии и Великобритании.

Реализация машин в странах Восточной Европы стабилизировалась и составила 3 млн 913 тыс. машин (-0,1%). Худший результат оказался на счету России, где, впрочем, в последние месяцы спрос на автомобили начал показывать признаки восстановления.