ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mitsubishi возобновляет поставки компактного кроссовера Mitsubishi ASХ на российский рынок. Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке и с середины сентября будут доступны во всех остальных регионах. Цены на модель будут официально объявлены уже на следующей неделе, 8 августа. Автомобили для российского рынка будут производится на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония).

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX возвращается на российский рынок обновленным. Инженерами Mitsubishi были внесены качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик.

Передняя часть кроссовера оформлена в новой концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с новой радиаторной решёткой и передним бампером. Автомобиль отличается от предшественника также новой формой радиоантенны, новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED DRL) и задней противотуманной фарой, внедорожный характер модели подчёркивают расширители колёсных арок. Цветовую линейку окраски кузова дополнил цвет Sterling Silver Metalic (Серебристый).