ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках программы продаж сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом «Diamond Car» за первые семь месяцев 2017 года было продано 750 автомобилей, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле по данной программе реализовано 132 автомобиля, что на 12% выше показателя годичной давности. Как отмечается, показатели продаж показывают значительный рост от месяца к месяцу.



К программе «Diamond Car», активно внедряемой с 2016 года компанией «ММС Рус», активно присоединяются партнёры – дилерские центры в Москве и регионах. В июле к программе присоединились ещё четыре новых партнёра. К сентябрю 2017 года компания планирует обеспечить предоставление данной программы более чем в 85% дилерской сети бренда по всей России.



Наблюдается двукратный рост кредитов на автомобили с пробегом с начала 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Из 132 реализованных автомобилей с пробегом в июле 33 были проданы в кредит, 7 из них по специальной программе с привлекательной ставкой 9,9% от МС Банк Рус.



Стоит также отметить, что 100% автомобилей, проданных в первом полугодии 2017 года в рамках программы «Diamond Car», реализовано с заключением (исключительно по желанию покупателя) договора на предоставление дополнительной гарантии продавца на автомобиль («Гарантийный Сертификат») от компании Europe Assistance. Таким образом, в рамках программы клиент получает гарантированную техническую поддержку на любой станции официальной дилерской сети Mitsubishi вне зависимости от места приобретения автомобиля. Дополнительно, на протяжении 12 месяцев для владельцев доступна специальная услуга технической помощи на дороге партнера программы Europe Assistance (24/7).