ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mitsubishi начали продажи новой версии кроссовера Mitsubishi Outlander GT. Новинка доступна в единственной комплектации стоимостью 2 млн 289 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Mitsubishi Outlander GT оснащён 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 227 л.с., а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач в сочетании с системой полного привода Mitsubishi S-AWC. Дополнительно новая версия получила адаптивный круиз-контроль, систему смягчения последствий попутных столкновений, индикатор пересечения дорожной разметки и автоматическое переключение ближнего/дальнего света. Расширенный пакет систем активной безопасности включает камеры кругового обзора с управлением на руле, передние LED противотуманные фары, индикатор контроля «слепых зон», систему предотвращения столкновений при парковке, систему предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, безопасный кузов RISE, систему помощи при подъёме, динамическую систему курсовой устойчивости и противобуксовочную систему.

В оснащение Mitsubishi Outlander GT также входят подогрев лобового стекла, подогрев руля, датчики света и дождя, электрический стояночный тормоз с функцией удержания при остановке, мультимедийная система Mitsubishi Connect с интеграцией смартфона, высокий уровень шумоизоляции, датчики парковки, подсветка салона и др.

Автомобиль оборудован системой экстренного реагирования при авариях – «ЭРА-Глонасс». Внешне данная версия модели будет отличаться специальным шильдом – «GT» красного цвета, расположенном на двери багажника.