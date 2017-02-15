ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «ММС Рус» объявила о снижении рекомендованных розничных цен на оригинальные запасные части, предназначенные для проведения кузовного и слесарного ремонта автомобилей Mitsubishi. Данное предложение распространяется более чем на 2300 наименований запасных частей и действует с 15 февраля по 31 марта 2016 года. Среднее снижение цен на оригинальные запасные части составляет 21% от рекомендованных розничных цен, сообщает пресс-служба «ММС Рус».