ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в январе 2017 года, по итогам которого был составлен рейтинг региональных рынков.

Согласно результатам исследования, крупнейшим вторичным рынком в стране за отчётный период стала Московская область. В прошлом месяце объём рынка легковых автомобилей с пробегом в этом субъекте РФ составил 18,7 тыс. единиц, что на 4% больше, чем в январе 2016 года.

Прежний лидер – Москва – опустилась на второе место. Показатель столицы достиг 17,6 тыс. автомобилей – на 18% меньше, чем год назад. Замкнул тройку лидеров Краснодарский край, результат которого составил 16,6 тыс. машин (+10%). В первую пятёрку также попали Санкт-Петербург (11,1 тыс. шт.; +1,5%) и Свердловская область (8,9 тыс. шт.; -4,5%).