NADA празднует 100-летний юбилей
27.01.2017, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В эти дни, с 26 по 29 января, свой 100-летний юбилей отмечает Национальная ассоциация американских автодилеров (NADA). Торжества по случаю столетия начались вчера открытием выставки в Новом Орлеане (США).
«Не каждая национальная торговая ассоциация достигает 100-летнего юбилея, но NADA ещё также сильна и актуальна, как и в день её основания», - прокомментировал событие руководитель ассоциации Джефф Карлсон.
За целый век американская Ассоциация набрала колоссальный опыт в работе. Принципы её помощи дилерам – через специальные комитеты – одно время изучали и представители российского бизнеса, желая перенять у зарубежных организаций все лучшее, заложить это в основу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
«Не каждая национальная торговая ассоциация достигает 100-летнего юбилея, но NADA ещё также сильна и актуальна, как и в день её основания», - прокомментировал событие руководитель ассоциации Джефф Карлсон.
За целый век американская Ассоциация набрала колоссальный опыт в работе. Принципы её помощи дилерам – через специальные комитеты – одно время изучали и представители российского бизнеса, желая перенять у зарубежных организаций все лучшее, заложить это в основу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).