ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти 2,5 миллиона поездок совершено в Москве на автомобилях каршеринга с начала 2017 года, сообщил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в среднем одной машиной в день пользуются семь-восемь человек. Всего в Москве насчитывается 350 тысяч активных пользователей. При этом в системе краткосрочной аренды автомобилей зарегистрированы свыше 600 тысяч человек.

Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно е` используют для коротких поездок по городу.

Проект запустили в столице уже почти два года назад — в начале осени 2015-го. За это время его участниками стали пять операторов: «Делимобиль», Car5, Anytimecar, Youdrive и BelkaCar. Автопарк московского каршеринга уже превышает 2,6 тысячи автомобилей.

Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет восемь — одиннадцать рублей в минуту. При этом не нужно платить за бензин, страховку, мойку машины и её содержание. Пользователи также могут бесплатно оставлять машины на платных городских парковках.

Чтобы арендовать автомобиль, необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении оператора. Там нужно внести данные паспорта и водительского удостоверения. После их проверки оператор каршеринга предложит подписать договор, а пользователь получит логин и пароль. Впоследствии деньги за услугу будут автоматически списываться с банковской карты участника системы, привязанной к личному кабинету. Важно помнить, что вся процедура может занять несколько дней.