На майские праздники россияне едут отдыхать в Крым и в Турцию
20.03.2017, 17:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и ведущими туроператорами России выяснило, где россияне будут отдыхать на длинных майских праздниках.
По информации компаний «Слетать.ру», «Интурист», Pegas Touristik и других туроператоров, а также сервиса Biletix, лидирующие позиции по данным раннего бронирования среди российских туристических направлений занимают Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и курорты Краснодарского края (29,61%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19%). Также туристы активно интересуются отдыхом в Ярославской, Владимирской, Калининградской областях, Москве и Подмосковье, Карелии и Ставропольском крае.
По данным Biletix, объём бронирований авиабилетов по России на май 2017 года повысился на 12% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелёты внутри страны составляет 5598 рублей (в оба конца), что на 35% ниже, чем в 2016 году. Так, например, перелёт из Москвы в Сочи в среднем туристу обойдётся в 4400 рублей, в Санкт-Петербург – 3857 рублей, в Симферополь – 4215 рублей.
Из зарубежных направлений в мае 2017 года абсолютным лидером стала Турция (32% поисковых запросов, по данным «Слетать.ру»), высоким спросом также пользуются путевки на Кипр (8,21%) и в Грецию (7,22%).
Также у российских туристов популярны европейские направления, в частности, Италия и Чехия. Также спросом пользуются Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Доминикана.
По информации компаний «Слетать.ру», «Интурист», Pegas Touristik и других туроператоров, а также сервиса Biletix, лидирующие позиции по данным раннего бронирования среди российских туристических направлений занимают Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и курорты Краснодарского края (29,61%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19%). Также туристы активно интересуются отдыхом в Ярославской, Владимирской, Калининградской областях, Москве и Подмосковье, Карелии и Ставропольском крае.
По данным Biletix, объём бронирований авиабилетов по России на май 2017 года повысился на 12% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелёты внутри страны составляет 5598 рублей (в оба конца), что на 35% ниже, чем в 2016 году. Так, например, перелёт из Москвы в Сочи в среднем туристу обойдётся в 4400 рублей, в Санкт-Петербург – 3857 рублей, в Симферополь – 4215 рублей.
Из зарубежных направлений в мае 2017 года абсолютным лидером стала Турция (32% поисковых запросов, по данным «Слетать.ру»), высоким спросом также пользуются путевки на Кипр (8,21%) и в Грецию (7,22%).
Также у российских туристов популярны европейские направления, в частности, Италия и Чехия. Также спросом пользуются Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Доминикана.