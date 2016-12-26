ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На основе недавнего исследования аналитики "Автостат Инфо" составили ТОП-10 самых популярных марок на рынке автомобилей с пробегом в ноябре 2016 года.

В этом рейтинге лидирует LADA. В ноябре на вторичном авторынке страны было подано 127 566 машин "Лада", на 4,3% меньше, чем годом ранее. Второе место по продажам на рынке б/у легковушек занимает Toyota с показателем 49 654 шт. (-2,1%), а третье - Nissan (23 216 ед., +0,4%). В ТОП-5 марок рынка автомобилей с пробегом по итогам ноября вошли Chevrolet (17 638 авто, +2,4%) и Ford (17 546 ед., -4,5%).

Далее в первой десятке рейтинга, на шестой строчке, расположился Volkswagen с показателем 16 304 проданных б/у авто (-1%), а на седьмой позиции - KIA (15 449 ед., +3,1%). Восьмое место в рейтинге рынка подержанных легковушек занимает Hyundai - 14 951 авто, (+8%). Кроме того, в ноябре перепродажи автомобилей Renault (9-е место) выросли на 4,3% и составили 14 327 ед., а объём продаж машин Mitsubishi (10-е место), наоборот, сократились на 4,7%, до 13 511 шт.

Ранее аналитики "Автостат Инфо" сообщали, что продажи автомобилей на вторичном авторынке России сократились в ноябре 2016 года на 2,9% и составили 448 834 ед. авто.