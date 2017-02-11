ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2016 года и составило рейтинг самых продаваемых моделей с автоматической трансмиссией.

Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга является Hyundai Solaris. Продажи «Солярисов», оснащенных «автоматом», в прошлом году составили 53,2 тыс. единиц – на 22,8% меньше, чем в 2015-м. На втором месте располагается другой корейский бестселлер – KIA Rio, результат которого, напротив, вырос на 4,6% до 46,5 тыс. автомобилей. Третью позицию занимает бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого в версии с АКП достигли 28,1 тыс. проданных экземпляров (-6,9%).

На четвертом месте располагается еще один представитель Toyota – кроссовер RAV4 (27 тыс. шт.; +19,1%). Замыкает пятерку лидеров седан Volkswagen Polo (23 тыс. шт.; +94,4%). В ТОП-10 российского рынка новых легковых автомобилей, укомплектованных автоматической трансмиссией, по итогам 2016 года также попали: Nissan X-Trail (16,2 тыс. шт.; -11%), KIA Sportage (15,9 тыс. шт.; +0,5%), Nissan Qashqai (15,5 тыс. шт.; +77,8%), Mazda CX-5 (15,4 тыс. шт.; -10,2%) и дебютант рынка – Hyundai Creta (15,1 тыс. шт.). Показатели продаж остальных таких моделей составляют менее 15 тыс. единиц.

Всего же в минувшем году продажи новых легковых автомобилей с АКП в нашей стране составили 673,2 тыс. штук (-6,2%), что соответствует доле в 51,3%. При этом год назад данный показатель был на три процентных пункта ниже.