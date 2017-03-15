ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года и составило рейтинг самых популярных иномарок.

Согласно результатам исследования, лидером среди иномарок в российском автопарке стал Ford Focus – показатель этой модели по итогам 2016 года составил около 694 тыс. экземпляров. Таким образом, лидировавшая до этого Toyota Corolla опустилась на второе место рейтинга с результатом примерно 691 тыс. единиц. Третью позицию занимает Renault Logan с 608,5 тыс. зарегистрированных автомобилей.

Замыкают первую пятерку Hyundai Solaris и KIA Rio, имеющие показатели 597,8 тыс. и 555,3 тыс. машин соответственно.