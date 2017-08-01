Только 5% респондентов считают концерны Volkswagen, Audi, BMW и другие заслуживающими доверия. 39% опрошенных думают, что они "более-менее заслуживают доверия", 3% не определились со своим мнением или не дали ответа на этот вопрос. 75% респондентов хотели бы, чтобы жестче правительство реагировало на нарушение автопроизводителями своих обязательств и правил.

В то же время, в вопросе о практическом переходе Германии на электромобили, подавляющее большинство опрошенных заявило о своем нежелание того, чтобы правительство определяло четкие сроки запрета продажи бензиновых и дизельных автомобилей. Против этого выступили 79% участников опроса. Поддержку эта идея нашла лишь у 24% респондентов. В опросе принимали участие 500 человек.