ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кроссовер Nissan Qashqai по итогам июня вошел в Топ-10 самых продаваемых моделей на европейском рынке, являясь бестселлером марки в Старом свете. Как отмечают в Nissan, успех модели призван поддержать выход обновленного Qashqai, чье производство недавно стартовало на заводе компании в Великобритании.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в июне остается Volkswagen Golf с показателем 44684 реализованных машины (-2,9%). На второе место вышел Renault Clio, чьи продажи составили 36134 автомобиля (-1,5%). Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели выросла на 5,7% до 32021 единицы. Далее идёт Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановили свой выбор 24382 европейских покупателя (-9,1%). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Renault Captur.