Nissan объявил об изменениях в составе руководства компании в России
13.01.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan объявила об изменениях в составе руководства в Региональном бизнес-подразделении Nissan Восток (RBU East), отвечающем за рынки России и Украины.
Екатерина Карлина, до настоящего момента директор по качеству и развитию дилерской сети, назначается директором отдела продаж Nissan RBU East. В свою очередь на должности директора по качеству и развитию дилерской сети Nissan RBU East ее сменит Александр Ветров. Он присоединяется к команде Nissan, имея продолжительный опыт работы в разных направлениях автомобильного бизнеса, сообщает пресс-служба Nissan.
Екатерина Карлина начала работать в компании Nissan в 2004 году в отделе продаж. С 2011 года занимала должность директора по качеству и развитию дилерской сети Nissan RBU East. С 2014 года с запуском на российском рынке бренда Datsun в зону ее ответственности также входили стратегическое планирование дилерской сети и вопросы контроля качества облуживания клиентов Datsun. Окончила МПГУ, замужем, имеет дочь.
Екатерина Карлина, до настоящего момента директор по качеству и развитию дилерской сети, назначается директором отдела продаж Nissan RBU East. В свою очередь на должности директора по качеству и развитию дилерской сети Nissan RBU East ее сменит Александр Ветров. Он присоединяется к команде Nissan, имея продолжительный опыт работы в разных направлениях автомобильного бизнеса, сообщает пресс-служба Nissan.
Екатерина Карлина начала работать в компании Nissan в 2004 году в отделе продаж. С 2011 года занимала должность директора по качеству и развитию дилерской сети Nissan RBU East. С 2014 года с запуском на российском рынке бренда Datsun в зону ее ответственности также входили стратегическое планирование дилерской сети и вопросы контроля качества облуживания клиентов Datsun. Окончила МПГУ, замужем, имеет дочь.