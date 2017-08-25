ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Хендэ Мотор СНГ» анонсирует дату выхода нового седана бизнес-класса Hyundai Sonata на российский рынок. Официальная презентация модели состоится 20 сентября этого года, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, спустя четыре года этот бизнес-седан возвращается на рынок нашей страны. Напомним, что продажи Hyundai Sonata в России были прекращены в 2013 году.

Новая Sonata призвана развить успех предыдущих поколений модели, при этом предлагая значительное число существенных изменений, внесенных в соответствии с современным этапом развития философии дизайна бренда. Решения в стиле прогрессивного дизайна нашли своё воплощение в более смелом, изысканном облике, с точно выверенными линиями и выразительными стильными изгибами, которые отражают самый современный дизайнерский язык Hyundai Motor.

Новые, ориентированные на безопасность технологии включают в себя светодиодные фары головного освещения, динамическую подсветку поворотов DBL (Dynamic Bending Lights). Эти системы, в частности, сделают более простым и безопасным управление автомобилем в тёмное время суток.