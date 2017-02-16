Новый Hyundai Solaris будет стоить от 599 тыс. рублей
16.02.2017, 16:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Хендэ Мотор СНГ» объявляет цены на новый Hyundai Solaris. Максимальная рекомендованная розничная цена на базовую комплектацию Active с двигателем 1,4 литра мощностью 100 л.с. и шестиступенчатой механической трансмиссией составляет 599 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба компании, в стандартное оснащение стартовой комплектации входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъёмники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
Для следующей по наполнению комплектации - Active Plus - доступен более мощный двигатель объемом 1,6 литра и механическая или автоматические трансмиссии для обеих версий силовых агрегатов. Hyundai Solaris в комплектации Active Plus предлагает покупателям функцию подогрева передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистему с возможностью управления кнопками на руле, разъемы USB и AUX для подключения внешних устройств. Стоимость автомобиля в таком исполнении может составлять от 699 900 до 764 900 рублей, в зависимости от двигателя и трансмиссии.
Комплектация Comfort включает в себя задние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, регулировку рулевой колонки по вылету, возможность подключения мобильного телефона к аудиосистеме по Bluetooth, громкую связь Hands Free, кнопки управления телефоном на руле, панель приборов Supervision, отделанное кожей рулевое колесо с подогревом, регулировку рулевой колонки по вылету и другое оборудование. Так же, как и для предыдущей версии исполнения модели, покупатель может выбрать и двигатель, и трансмиссию. Новый Solaris в комплектации Comfort может быть доступен по максимальной рекомендованной розничной цене от 744 900 до 809 900 рублей.
Самая полная комплектация нового автомобиля - Elegance - дополнена датчиками парковки и света, современной навигационной системой с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником, который регулируется по длине. Экстерьер этой версии Solaris дополнен фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами, хромированной отделкой подоконной линии и решетки радиатора, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и задними дисковыми тормозами. Для нового Solaris в комплектации Elegance доступен только более мощный двигатель Gamma объемом 1,6 литра с механической или автоматической коробками передач. Стоимость автомобиля в этом исполнении варьируется от 859 900 до 899 900 рублей.
Как сообщает пресс-служба компании, в стандартное оснащение стартовой комплектации входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъёмники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
Для следующей по наполнению комплектации - Active Plus - доступен более мощный двигатель объемом 1,6 литра и механическая или автоматические трансмиссии для обеих версий силовых агрегатов. Hyundai Solaris в комплектации Active Plus предлагает покупателям функцию подогрева передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистему с возможностью управления кнопками на руле, разъемы USB и AUX для подключения внешних устройств. Стоимость автомобиля в таком исполнении может составлять от 699 900 до 764 900 рублей, в зависимости от двигателя и трансмиссии.
Комплектация Comfort включает в себя задние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, регулировку рулевой колонки по вылету, возможность подключения мобильного телефона к аудиосистеме по Bluetooth, громкую связь Hands Free, кнопки управления телефоном на руле, панель приборов Supervision, отделанное кожей рулевое колесо с подогревом, регулировку рулевой колонки по вылету и другое оборудование. Так же, как и для предыдущей версии исполнения модели, покупатель может выбрать и двигатель, и трансмиссию. Новый Solaris в комплектации Comfort может быть доступен по максимальной рекомендованной розничной цене от 744 900 до 809 900 рублей.
Самая полная комплектация нового автомобиля - Elegance - дополнена датчиками парковки и света, современной навигационной системой с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником, который регулируется по длине. Экстерьер этой версии Solaris дополнен фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами, хромированной отделкой подоконной линии и решетки радиатора, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и задними дисковыми тормозами. Для нового Solaris в комплектации Elegance доступен только более мощный двигатель Gamma объемом 1,6 литра с механической или автоматической коробками передач. Стоимость автомобиля в этом исполнении варьируется от 859 900 до 899 900 рублей.