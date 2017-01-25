Новый Peugeot 3008 выйдет на российский авторынок в мае
25.01.2017, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Peugeot в 2017 году представит на российском рынке новое поколение кроссовера Peugeot 3008. Цены, комплектации новинки будут анонсированы позже, а старт продаж запланирован на 1 мая, сообщает пресс-служба Peugeot Россия.
Автомобиль разработан на новой платформе EMP2. Внедорожные возможности модели обеспечивает система Advanced Grip Control с пятью режимами (обычный, снег, грязь, песок, ESP OFF) и Hill Assist Descent Control (HADC), система помощи при движении под большим уклоном.
Дизайн нового Peugeot 3008 отличают двухцветная окраска кузова, изогнутая подоконная линия, хромированные акценты, длинный плоский капот, дефлекторы в передних крыльях, внушительные колёса, мощные бамперы, арки и обвесы дверей. А широкая хромированная решётка радиатора с логотипом бренда и новая оптика с характерным "кошачьим" прищуром спереди и "когтями льва" сзади подчёркивают принадлежность кроссовера к спортивным генам бренда Peugeot.
Автомобиль разработан на новой платформе EMP2. Внедорожные возможности модели обеспечивает система Advanced Grip Control с пятью режимами (обычный, снег, грязь, песок, ESP OFF) и Hill Assist Descent Control (HADC), система помощи при движении под большим уклоном.
Дизайн нового Peugeot 3008 отличают двухцветная окраска кузова, изогнутая подоконная линия, хромированные акценты, длинный плоский капот, дефлекторы в передних крыльях, внушительные колёса, мощные бамперы, арки и обвесы дверей. А широкая хромированная решётка радиатора с логотипом бренда и новая оптика с характерным "кошачьим" прищуром спереди и "когтями льва" сзади подчёркивают принадлежность кроссовера к спортивным генам бренда Peugeot.