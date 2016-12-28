Новый Suzuki Swift может появиться в России
28.12.2016, 16:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Suzuki рассматривает возможность вывода на российский рынок нового Swift, который был рассекречен накануне. В пресс-службе уточнили, что в Японии старт продаж хэтчбека запланирован на 4 января 2017 года, после чего модель появится и на других рынках.
Как пишет AutoNews.ru, на текущий момент модельная линейка Suzuki в России представлена тремя моделями: Vitara, Jimny и SX4. Ранее российским клентам предлагали Swift, который в базовой версии можно было приобрести с 1,2-литровым мотором мощностью 94 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Новый Swift построен на платформе под названием Heartect. Благодаря этому снаряженная масса хэтчбека составила 840 кг – это лучший показатель в классе. На старте продаж новинку предложат с 1,0-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами, мощность которого составит 102 л.с.
Как пишет AutoNews.ru, на текущий момент модельная линейка Suzuki в России представлена тремя моделями: Vitara, Jimny и SX4. Ранее российским клентам предлагали Swift, который в базовой версии можно было приобрести с 1,2-литровым мотором мощностью 94 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Новый Swift построен на платформе под названием Heartect. Благодаря этому снаряженная масса хэтчбека составила 840 кг – это лучший показатель в классе. На старте продаж новинку предложат с 1,0-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами, мощность которого составит 102 л.с.