ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый Volkswagen Tiguan по итогам января вошёл в пятёрку самых популярных моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, новый Tiguan в прошлом месяце стал бестселлером среди SUV на европейском рынке.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в январе остаётся Volkswagen Golf с показателем 37645 реализованных машин (+0,6%). Второе место занимает Ford Fiesta, чьи продажи увеличились на 18% до 24949 автомобилей. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 24696 единиц (+16,9%). Далее идёт Volkswagen Polo, на котором остановили свой выбор 23623 европейских покупателя (-4,6%). Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 21849 экземпляров (+97,5%).