ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый кроссовер DFM AX7 появится в шоу-румах российских дилеров DFM в первой половине 2017 года. Компания «Дунфэн Мотор Рус» провела краш-тест с блоком устройства экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс» и завершила сертификацию модели.

Как сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус», на полигоне Научно-исследовательского центра по испытания и доводке автомототехники в конце декабря 2016 года состоялся сертификационный краш-тест кроссовера DFM AX7, оборудованного устройством экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс». Кроссовер успешно прошёл финальное сертификационное испытание (скорость 56 км/ч, перекрытие – 40%). Все системы автомобиля, включая блок экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс», сработали штатно, что позволило подтвердить соответствие автомобиля требованиям технического регламента и действующим стандартам и получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

DFM AX7 оснащается двумя мощными бензиновыми двигателями – 2,0-литровым агрегатом, развивающим 140 л.с. и 200 Нм крутящего момента, и 2,3-литровым мотором, мощность которого составляет 171 л.с., а крутящий момент – 230 Нм. Более мощная версия предлагается с 6-ступенчтатой автоматической трансмиссией, базовый AX7 – с 5-ступенчатой МКП.