ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen начали приём заказов на новый Volkswagen Crafter, производство которого для нашей стране стартует в конце мая, а первые автомобили будут переданы клиентам уже в июле. Для российского рынка доступны все размеры кузовов, три варианта привода – передний, задний, полный 4Motion, два варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая. Цены на базовые комплектации Crafter-30-фургон (3,0 т) начинаются от 1 млн 996 тыс. рублей и на Crafter-35-фургон (3,5 т) – от 2 млн 024 тыс. 700 рублей, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили в России.

В переднеприводном варианте объём грузового пространства Volkswagen Crafter достигает 18,4 куб.м при допустимой полной массе 3,0 – 4,0 т. При этом погрузочная ширина между колёсными нишами составляет 1380 мм, а максимальная длина грузового отсека – 4855 мм. Стоит при этом отметить удобство погрузки в новый Crafter, которое достигается благодаря сдвижной двери, открывающей проем шириной 1311 мм, минимальной высоте кромки грузового отделения, которая в переднеприводных версиях составляет 570 мм, и углу раскрытия задних дверей 270° (дополнительная опция). Опциональные шины для крепления груза в форме запатентованных авиационных профилей могут быть установлены в боковых бортах, перегородке, в потолке и в полу.

Принципиально новая ходовая часть с электромеханическим рулевым управлением имеет переднюю подвеску McPherson, а также пять различных вариантов жесткой задней подвески с параболическими рессорами, в некоторых вариантах моделей – прогрессивного действия. Полный привод 4Motion на основе электронной муфты доступен только в сочетании с 6-ступенчатой ручной коробкой передач. Всего будут в российской программе продаж будут доступны шесть комбинаций трансмиссий и приводов.

Для России новый Crafter получил усовершенствованные 2,0-литровые дизельные двигатели нового поколения различной мощности. Для переднего привода (поперечное расположение) предлагаются двигатели мощностью 102 л.с. и 140 л.с.; для заднего (продольное расположение) - 122 л.с. и 163 л.с. Для полного привода предназначен мотор 140 л.с.

Из ассистирующих систем безопасности стоит отметить активный ассистент движения по полосе Lane Assist, парковочный автопилот Park Assist, ассистент движения с прицепом Trailer Assist, систему определения усталости Rest Assist и ассистент управления головным светом Light Assist.

Что касается систем пассивной безопасности, то здесь, наряду с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также подушками безопасности для защиты головы для водителя и переднего пассажира, также имеются камера заднего вида Rear View, ассистент выезда с парковки Rear Traffic Alert и разработанная специально для нового Crafter сенсорная защита боковых сторон кузова.

Комплекс активной безопасности ESP, обновлённый до последней версии и получивший систему плавной компенсации влияния бокового ветра, и уже известная по новым моделям Volkswagen система предотвращения повторных столкновений Multiсollision Brake входят в базовую комплектацию Crafter.

Помимо этого, было оптимизировано рабочее места водителя: по желанию можно заказать один из пяти вариантов эргономичного сиденья, например, Ergo Active с демпфирующей подвеской, регулируемой опорой поясничного отдела и функцией массажа. Уже в стандартной комплектации новый Crafter имеет электрические стеклоподъёмники и электрозеркала, центральный замок с дистанционным управлением, а также многочисленные вещевые отделения для мобильного телефона, ноутбука или планшета, складной линейки, рабочих рукавиц и многого другого.

Производителям кузовов новый Crafter может предложить различные продуманные варианты базы: доступный в качестве дополнительной опции универсальный грузовой пол оснащён базовыми элементами для крепления модульных систем. Это позволяет устанавливать в нём уже имеющиеся модульные системы всех известных производителей встраиваемого оборудования, которые использовались в лизинговых автомобилях или моделях-предшественниках.