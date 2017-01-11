ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в феврале 2017 года начнут приём заказов на обновлённый кроссовер KIA Soul, включая «заряженную» версию KIA Soul GT. Точная дата начала приёма заказов и старта продаж обновлённого KIA Soul и KIA Soul GT, комплектации и цены на российском рынке будут объявлены дополнительно, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Что касается изменений в экстерьере обновленного KIA Soul, фирменная решетка радиатора KIA «Улыбка тигра» получила новую форму. Обновлен дизайн переднего бампера, воздухозаборники имеют новую форму, для ряда комплектаций предусмотрено наличие защитной накладки на бампер. Фары головного света получили элегантную черную подложку, а форма противотуманных фар стала более эффектной. Задний бампер также выполнен в новом стиле, для ряда комплектаций под ним предусмотрена защитная накладка. Новый дизайн задних противотуманных фонарей и светоотражающих элементов делает их более заметными для других участников движения, особенно в темное время суток.

Палитра цветов кузова расширилась до 11 вариантов, добавлено три новых цвета: синий Mysterious blue, коричневый Russet brown и оранжевый Wild orange. Покупателям доступны четыре комбинации двухцветной окраски: белый кузов цвета Clear White с красной крышейцвета Inferno Red, красный кузов оттенка Inferno Red с черной крышей цвета Cherry Black, синий кузов цвета Mysterious Blue с белой крышей оттенка Clear White и коричневый кузов цвета Russet Brown с белой крышей Clear White. Покупатели обновленного KIA Soul смогут выбрать один из трёх вариантов дизайна колесных дисков.

В интерьере KIA Soul появились новые материалы отделки. Впервые в истории модели KIA Soul будет доступен с чёрным кожаным салоном, также будет доступна обшивка сидений из высококачественной черной ткани. Обновился и дизайн центральной консоли. Кнопки электроприводов стеклоподъёмников получили хромированную окантовку, нижняя спица рулевого колеса имеет отделку под металл. Для дополнительной защиты водителя и переднего пассажира появились специальные кожухи направляющих передних кресел.

Обновлённый KIA Soul получил расширенный набор опций комфорта и безопасности. Лучше контролировать обстановку вокруг автомобиля водителю теперь помогает система контроля «слепых» зон (BSD) и ассистент при выезде с парковки задним ходом (RCTA). С момента начала продаж обновленной модели все автомобили KIA Soul 2017 производственного года будут оснащаться системой экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс».

Для версий с автоматической трансмиссией стала доступна система выбора режимов движения Drive Mode Select, которая позволяет помимо стандартного выбрать экономичный или спортивный режим. Обновлённый KIA Soul получил датчик дождя и обогрев форсунок стеклоомывателя.

Ещё удобнее стало подзаряжать мобильные устройства при движении: как внутри центрального подлокотника, так и для пассажиров второго ряда предусмотрены USB-разъёмы.