ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mitsubishi начинают приём заказов на пикап Mitsubishi L200 2017 модельного года, который получил дополнительные опции, а также некоторые изменения в дизайне интерьера и экстерьера. Цены на обновлённую модель варьируются от 1 млн 779 тыс. до 2 млн 399 тыс. 990 рублей в зависимости от комплектации.

Так, обновлённый Mitsubishi L200 во всех комплектациях получил систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс» и индикатор уровня омывающей жидкости. Что касается обновлений в экстерьере и интерьере, рулевое колесо нового дизайна с кожаной отделкой и новый дизайн решётки радиатора доступны во всех комплектациях кроме Invite. Начиная с комплектации Intense, появляется новый дизайн боковых подножек, AM/FM тюнер и CD/MP3 плейер обновлённого дизайна.