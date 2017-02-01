ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всего 112 легковых автомобилей марки FIAT были проданы в России в 2016 году, о чём сообщается в исследовании "Автостат Инфо". Относительно результатов 2015 года показатели FIAT сократились на 84,2%. При этом в декабре не было продано ни одного автомобиля этой марки.

За прошлый год россияне купили 71 машину модели FIAT Doblo, на 89% меньше, чем в 2015 году. А вот продажи малолитражки FIAT500 за тот же период выросли на 46,2% до 38 ед. Помимо этого в 2016 году в России купили один FIAT Albea, один FIAT500 L, а также один FIAT Freemont (годом ранее - 35 ед.).

По статистике "Автостат Инфо", объём продаж новых LCV марки FIAT составил в России 2010 ед. за весь 2016 год. В годовом сравнении показатели сократились на 33,6%.