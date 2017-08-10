ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по итогам 6 месяцев 2017 года составил примерно 24 тыс. единиц. Это на 61% больше, чем за тот же период годичной давности.

Половину от этого количества занимают автомобили марки Skoda, которых в общей сложности было экспортировано порядка 12 тыс. штук. Практически весь этот объём приходится на одну модель – кроссовер Yeti.

На втором месте среди брендов располагается отечественная LADA, которой в структуре экспорта принадлежит 23%, что соответствует 5,5 тыс. экземпляров. По 1,3 тыс. машин за пределы ТС поставили Hyundai и Renault. В пятёрку лидеров попадает и Volkswagen, который в первом полугодии экспортировал из России более 1000 легковых автомобилей.

Помимо упомянутого Skoda Yeti, в тройку лидеров экспорта среди моделей попадают и две LADA – внедорожник 4х4 (2,9 тыс. шт.) и седан Vesta (1,4 тыс. шт.). Также в этом плане стоит отметить и кроссовер Renault Duster, показатель которого превысил 1000 экспортированных экземпляров.