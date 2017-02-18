ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рынок внутреннего туризма в 2016 г. вырос, по предварительным данным, на 10-15%, количество внутренних туристов превысило 20 млн человек. С ростом турпотока увеличивается потенциал для рынка страхования путешествующих по России, считают эксперты, принявшие участие в конференции «Туризм в России: инвестиции в будущее», которая прошла в Москве.

Конференция затронула проблемы организации туризма внутри России как для россиян, так и для зарубежных гостей. Первая из трёх сессий мероприятия была посвящена вопросам раскрытия потенциала российского туристического рынка и повышения его конкурентоспособности. На второй сессии специалисты обсудили необходимые улучшающие изменения в гостиничном бизнесе, третья сессия была посвящена опыту путешественников и успешным кейсам реализованных туристических проектов в РФ.

Спикерами конференции выступили представители частных и государственных структур: Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Алла Манилова, заместитель главы Министерства культуры РФ, Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, Руслан Байрамов, руководитель культурно-образовательного центра «Этномир», Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, Константин Горяинов, заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы, Владимир Ильичев, старший директор по развитию Hilton Worldwide в России и СНГ, Сергей Ильягуев, генеральный директор «РЖД Тур», Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, Вадим Мамонтов, основатель Russia Discovery, Леонид Мармер, генеральный директор «Интурист», Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» и другие.

По данным Аллы Маниловой, заместителя главы Министерства культуры РФ, прирост внутреннего туризма в 2016 г. ожидается на уровне 10-15%, при этом число китайских туристов вырастет на 20-25%, испанских – на 15%, корейских – на 19%, французских – на 10%, итальянских – на 5%, иранских – на 72%. Рост турпотока связан не только с курсом валют, но и с качественным улучшением российских туристических продуктов.

Это мнение разделил Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм), который добавил, среди причин увеличения внутреннего потока туристов также антироссийские санкции и угроза терроризма на западе. При этом, например, посещаемость Крыма с 2014 г. выросла с 1 млн до 6 млн человек. Общий поток путешествующих по России достигает отметки в более чем 20 млн человек. Однако, как отмечает эксперт, эта цифра в реальности больше, потому что не всех путешественников можно учесть из-за отсутствия пограничного контроля внутри страны, а также обилия неучтенных мест проживания. В 2015 г. в России был впервые создан пакетный продукт для внутреннего туризма.