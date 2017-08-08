ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «MMC Рус» объявила цены на компактный кроссовер Mitsubishi ASX, который возвращается на российский рынок обновлённым. Автомобили 2018 модельного года будет доступны в трёх комплектациях – Inform, Invite, Intense и Instyle – по цене от 1 млн 99 тыс. рублей до 1 млн 479 тыс. 990 рублей. Модель будет оснащаться двигателями 1.6 л (117 л.с) в комбинации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 2.0 л (150 л.с) с вариатором INVECS-III.

Как сообщает пресс-служба «MMC Рус», первые Mitsubishi ASX поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке и с середины сентября будут доступны во всех остальных регионах. Автомобили для российского рынка будут производится на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония).

Как отмечается, инженерами Mitsubishi были внесены изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в новой концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с новой радиаторной решеткой и передним бампером. Автомобиль отличается от предшественника также новой формой радиоантенны, новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED DRL) и задней противотуманной фарой, внедорожный характер модели подчеркиваю расширители колесных арок. Цветовую линейку окраски кузова дополнил цвет Sterling Silver Metalic (Серебристый).