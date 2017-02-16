ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры BMW с марта начнут приём заказов на новые BMW 4 серии Купе и BMW 4 серии Гран Купе. Стоимость новинок составит 2 млн 440 тыс. рублей и 2 млн 360 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба BMW Group Russia.

Главными отличительными чертами обновленной модели являются расширяющийся по бокам центральный воздухозаборник переднего бампера, задний бампер измененной формы, расширенная линейка колёсных дисков нового дизайна, а также обновлённые светодиодные фары головного света. Последние теперь устанавливаются на все модификации BMW 4 серии уже в базовом оснащении. Вдобавок ко всему противотуманные фары также были заменены на светодиодные в качестве стандартного оборудования. Новые задний бампер в паре с полностью светодиодными задними фарами делает тыльную часть кузова визуально шире и очерчивает ее многоуровневый рельеф.

Новый BMW 4 серии получил четыре новых комплекта колёсных дисков оригинального дизайна, а к цветовой палитре прибавилось два новых цвета окраски кузова Синий Snapper Rocks и Оранжевый закат

Интерьер BMW 4 серии отличают хромированные элементы кнопок управления различными функциями на центральной консоли и воздуховоды, многофункциональный дисплей на приборной панели с диагональю 8,8” и технологией Black Panel, а также спортивное рулевое колесо, отделанное высококачественной кожей со специальной строчкой. Клиентам доступно 13 цветовых решений в отделке салона, включая новую для BMW 4 серии кожаную обивку цвета Слоновая кость.

Стоит отметить, что опциональная навигационная система Professional, представленная на новом BMW 4 серии, отличается улучшенным интерфейсом с панелью управления в виде более крупных иконок для еще более удобного использования. Данные пункты меню могут быть настроены индивидуально в соответствии с пожеланиями водителя. Мультимедийный комплекс BMW 4 серии можно дополнить инновационными сервисами BMW ConnectedDrive.

На российском рынке новый BMW 4 серии можно заказать в одном из девяти бензиновых вариантов – BMW 420i, BMW 420i xDrive, BMW 430i (только в версии Купе), BMW 430i xDrive, BMW 440i xDrive – или в одной из трех дизельных модификаций – BMW 420d и BMW 420d xDrive (Купе и Гран Купе). На вершине линейки BMW 4 серии находится спорткар BMW M4, также претерпевший визуальные изменения. Максимальная мощность бензиновых версий 4 серии варьируется в диапазоне от 184 л.с. на BMW 420i до 326 л.с. на BMW 440i xDrive. Средний расход топлива таких моделей составляет 5,5 –7,9 л/100 км. Дизельные моторы характеризуются мощностью в 190 л.с.

Модели BMW 430i, BMW 430i xDrive (Купе и Гран Купе) и BMW 440i xDrive (Купе и Гран Купе) уже в базовом оснащении поставляются вместе с М Спорт пакетом. Эта стандартная опция включает аэродинамический М пакет с увеличенными воздуховодами в переднем бампере, фирменный логотип ///М на дверных порогах, спортивное рулевое колесо М и 18” легкосплавные колесные диски.