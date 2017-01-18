ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания BMW Group Россия объявила цены на новый BMW i3, который появится на российском рынке в 2017 году. Базовая стоимость BMW i3 с новыми батареями ёмкостью 94 Ач и запасом энергии 33 кВтч составит 4 млн 360 тыс. рублей, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Литий-ионные ячейки с повышенной плотностью энергии при сохранении базовых размеров аккумулятора позволили увеличить запас хода более, чем на 50% по сравнению с первой моделью BMW i3 (60 Ач) – до 300 км согласно стандартному циклу NEDC.

Новый BMW i3 будет поставляться в Россию в фиксированной комплектации с батареями ёмкостью 94 Ач и системой увеличения запаса хода (REX), позволяющей продлить пробег на одной заправке ещё на 150 км. Расход энергии BMW i3 составляет 11,3 кВтч/100 км (согласно испытаниям по циклу NEDC). Такие характеристики даже в повседневной эксплуатации, т.е. при плохих погодных условиях, включении систем климат-контроля и отопления, а также использовании мультимедийной системы, обеспечивают гарантированный запас хода на электрической тяге в 200 км.

Все BMW i3, которые будут продаваться на российском рынке в 2017 году, оснащены системой увеличения запаса хода на базе двухцилиндрового бензинового двигателя объёмом 650 куб. см и мощностью 28 л.с. Он позволяет поддерживать заряд батареи на одном уровне и увеличивает гарантированный пробег даже при повседневной эксплуатации и включении бортовых потребителей энергии до 330 км на одной заправке. При этом установка вспомогательного ДВС не сказывается на объёме багажного отделения – он остается на прежнем уровне в 260 литров.



Характеристики электродвигателя остались без изменений – 170 л.с. и 250 Нм. Он позволяет BMW i3 (94 Ач) REX разгоняться с места до 100 км/ч за 8,1 секунды. Максимальная скорость в полностью электрическом режиме ограничена на отметке 150 км/ч.