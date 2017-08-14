Очередь за кнопками "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье планируют закрыть к концу августа
14.08.2017, 13:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ До конца августа все очередники, чьи автомобили уже находятся на территории Российской Федерации, получат долгожданную кнопку, сообщает АО «ГЛОНАСС». По данным Дальневосточного таможенного управления, в настоящее время 4 847 автомобилей ждут свой очереди.
На официальном сайте оператора государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщается, что с апреля по настоящее время на Дальний Восток было отправлено около 22 тысяч комплектов оборудования для установки на ввозимые подержанные автомобили.
«К 5 сентября 2017 года количество поставленных в федеральный округ комплектов “ЭРА-ГЛОНАСС” составит более 35 тысяч», – говорится в официальном сообщении.
По информации Федеральной таможенной службы, на территорию РФ за весь 2016 год было ввезено всего около 34 тысяч транспортных средств. Исходя из этого производители планировали производство аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако же, в связи с укреплением рубля ввоз бывших в употреблении японских машин увеличился, что стало причиной дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморском крае. Тем не менее, российские производители оборудования по заказу АО «ГЛОНАСС» максимально увеличили объемы производства, что позволило превысить планируемые поставки аппаратуры для установки на ввозимые транспортные средства в два раза.
«В настоящее время проблема дефицита оборудования на Дальнем Востоке уже решена», – утверждает оператор.
Напомним, ранее, в связи с большим количеством обращений жителей Приморского края АО «ГЛОНАСС» создало единую очередь на получение аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». Исполнение обязательств по единой очереди возложено на агента АО «ГЛОНАСС» – ООО «Волтон Менеджмент Рус».
На официальном сайте оператора государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщается, что с апреля по настоящее время на Дальний Восток было отправлено около 22 тысяч комплектов оборудования для установки на ввозимые подержанные автомобили.
«К 5 сентября 2017 года количество поставленных в федеральный округ комплектов “ЭРА-ГЛОНАСС” составит более 35 тысяч», – говорится в официальном сообщении.
По информации Федеральной таможенной службы, на территорию РФ за весь 2016 год было ввезено всего около 34 тысяч транспортных средств. Исходя из этого производители планировали производство аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако же, в связи с укреплением рубля ввоз бывших в употреблении японских машин увеличился, что стало причиной дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморском крае. Тем не менее, российские производители оборудования по заказу АО «ГЛОНАСС» максимально увеличили объемы производства, что позволило превысить планируемые поставки аппаратуры для установки на ввозимые транспортные средства в два раза.
«В настоящее время проблема дефицита оборудования на Дальнем Востоке уже решена», – утверждает оператор.
Напомним, ранее, в связи с большим количеством обращений жителей Приморского края АО «ГЛОНАСС» создало единую очередь на получение аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». Исполнение обязательств по единой очереди возложено на агента АО «ГЛОНАСС» – ООО «Волтон Менеджмент Рус».
Источник: http://primorsky.ru