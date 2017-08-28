ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 августа 2017 года в 11:50 очередной рейс авиакомпании «Якутия» с российскими туристами – клиентами компании «Ted Travel» – вылетел из Анталии в Москву. На борту авиалайнера находится 171 пассажир. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Внуково – 14:45 по местному времени.

На момент возникновения ситуации, связанной с невозможностью туроператора в дальнейшем исполнять свои обязательства перед клиентами компании «Ted Travel», на турецких курортах находилось 755 человек. По предварительной информации на данный момент в Турции остается порядка 350 отдыхающих из России, которые будут вывезены в ближайшие 2 дня.