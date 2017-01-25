Офис Visit Russia открылся в Мадриде
25.01.2017, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице Испании Мадриде открылся офис Visit Russia. Тожественную церемонию приурочили к началу «перекрёстного» Года России и Испании.
По мнению главы нового офиса Мадлен Родригес, чтобы развить все возможности в сфере туризма, нужно сделать очень много. Она подчеркнула, что потенциал в обеих странах огромный. Одним из центральных направлений работы должен стать региональный туризм. Необходимо, чтобы гости из-за рубежа не ограничивались только столицами, но могли познакомиться с достопримечательностями других городов, где также есть много интересного.
По мнению главы нового офиса Мадлен Родригес, чтобы развить все возможности в сфере туризма, нужно сделать очень много. Она подчеркнула, что потенциал в обеих странах огромный. Одним из центральных направлений работы должен стать региональный туризм. Необходимо, чтобы гости из-за рубежа не ограничивались только столицами, но могли познакомиться с достопримечательностями других городов, где также есть много интересного.