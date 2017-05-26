ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам четырёх месяцев 2017 в рамках программы Hyundai Finance было реализовано более 6500 льготных автокредитов, что составляет около 30% от всех розничных продаж. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил исполнительный директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, отметив, что с увеличением ценового порога в компании ожидают дальнейшее увеличение доли таких кредитов за счёт включения ранее не доступных комплектаций и привлечения на рынок большего количества клиентов, которые рассматривают покупку автомобиля среднего ценового сегмента. По его словам, наибольшим спросом по программе поддержки рынка пользуются модели сегментов С1 и С2 Solaris и Elantra, а также Creta сегмента B-SUV.

Напомним, в связи с увеличением максимально допустимой стоимости автомобиля, который можно купить по госпрограмме льготного кредитования, до 1 млн 450 тысяч рублей льготная ставка теперь доступна для всех комплектаций Hyundai Creta и Elantra, а также на большую часть комплектаций модели Hyundai i40. Hyundai Solaris, как и ранее, полностью укладывается в ценовые рамки программы.

Кроме того, отменено требование о внесении первоначального взноса от 20% стоимости автомобиля.