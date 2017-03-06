PSA Group купит у GM активы Opel и Vauxhall за 2,2 млрд евро
06.03.2017, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Французская PSA Group договорилась с General Motors о покупке европейского подразделения GM, в которое входят Opel и Vauxhall. Стоимость активов оценивается в 1,3 млрд евро и 0,9 млрд евро соответственно, говорится в совместном заявлении компаний.
После приобретения компаний, общая выручка которых составила 17,7 млрд евро в 2016 году, PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17%. Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей. Объемы продаж в насыщенном массовом сегменте рынка Европы имеют решающее значение для автопроизводителей, и присоединение такой крупной марки, как Opel, поможет PSA распределить затраты на разработку новых автомобилей и силовых агрегатов под большее количество транспортных средств.
Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall – правильный партнер для французской компании. Ранее он отмечал, что Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как во владении GM такие возможности бренда ограничены.
Мэри Барра, возглавляющая GM, отметила, что Opel и Vauxhall по итогам сделки окажутся в еще более выгодном положении в долгосрочной перспективе. Объем синергетического эффекта в годовом выражении составит 1,7 млрд евро к 2026 году PSA ожидает, что к 2020 году Opel/Vauxhall достигнет положительного операционного свободного денежного потока.
После приобретения компаний, общая выручка которых составила 17,7 млрд евро в 2016 году, PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17%. Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей. Объемы продаж в насыщенном массовом сегменте рынка Европы имеют решающее значение для автопроизводителей, и присоединение такой крупной марки, как Opel, поможет PSA распределить затраты на разработку новых автомобилей и силовых агрегатов под большее количество транспортных средств.
Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/Vauxhall – правильный партнер для французской компании. Ранее он отмечал, что Opel имеет потенциал для расширения операций за пределы Европы и может стать главным источником роста бизнеса, тогда как во владении GM такие возможности бренда ограничены.
Мэри Барра, возглавляющая GM, отметила, что Opel и Vauxhall по итогам сделки окажутся в еще более выгодном положении в долгосрочной перспективе. Объем синергетического эффекта в годовом выражении составит 1,7 млрд евро к 2026 году PSA ожидает, что к 2020 году Opel/Vauxhall достигнет положительного операционного свободного денежного потока.