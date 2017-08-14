ОРЕАНДА-НОВОСТИ. PSA Bank с 12 августа присоединился к новым государственным программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Действие этих программ распространяется на две модели: Peugeot 408 и Citroen C4 Седан, сообщает пресс-служба PSA Group.

Участники данных программ могут получить дополнительную скидку при покупке этих автомобилей в кредит – государство предоставит субсидию на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля. Таким образом, при оформлении кредита на 1 год взнос составит не половину стоимости, а 40%. Для двух- и трехлетнего срока первоначальный взнос составит 20% вместо 30%. Переплата по кредиту по данным программам составляет 0%.

Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые планируют приобрести свой первый автомобиль в 2017 году. Программа «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.