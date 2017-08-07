Peugeot открыл новый дилерский центр в Москве
07.08.2017, 21:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Автомир" открыла второй дилерский центр Peugeot в Москве, который предлагает весь спектр услуг по продаже автомобилей и комплексный сервис.
Как сообщает пресс-служба Peugeot, новый автоцентр занимает площадь более 2000 кв.м и представляет весь актуальный модельный ряд Peugeot. Здесь же расположен 370-метровый демонстрационный зал и сервисная зона, оборудованная 8 постами и обслуживающая до 30 автомобилей в день.
Персонал сервиса состоит из 25 человек, прошедших специальное обучение в компании. Автомобиль можно сдать на диагностику, провести ремонт, в том числе агрегатный, и техобслуживание. Кроме того, покупателям доступен широкий ассортимент запасных частей и аксессуаров.
По традиции клиенты могут ознакомиться с основными новинками Peugeot, испытать любую модель на тест-драйве и воспользоваться индивидуальными консультациями специалистов. В распоряжении клиентов дилерского центра – гибкие условия кредитования и страхования, программы выкупа и обмена, а также возможность комиссионной продажи. Кроме того, компания разработала дисконтную программу, которая гарантирует скидки и другие преимущества. "Автомир" также окажет помощь при регистрации автомобиля в ГИБДД и предложит особые условия сотрудничества корпоративным клиентам.
"Сотрудничество с маркой Peugeot открывает для дилерского центра новые перспективы для развития. Это уже второй дилерский центр Peugeot, открытый компанией "Автомир" в Москве. Надеемся, мы сможем внести весомый вклад в продвижение бренда – у компании есть все ресурсы для активной и плодотворной работы", – заявила директор дилерского центра "Автомир" Алла Ружа.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам шести месяцев 2017 года российские дилеры Peugeot реализовали 2215 автомобилей что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Peugeot, новый автоцентр занимает площадь более 2000 кв.м и представляет весь актуальный модельный ряд Peugeot. Здесь же расположен 370-метровый демонстрационный зал и сервисная зона, оборудованная 8 постами и обслуживающая до 30 автомобилей в день.
Персонал сервиса состоит из 25 человек, прошедших специальное обучение в компании. Автомобиль можно сдать на диагностику, провести ремонт, в том числе агрегатный, и техобслуживание. Кроме того, покупателям доступен широкий ассортимент запасных частей и аксессуаров.
По традиции клиенты могут ознакомиться с основными новинками Peugeot, испытать любую модель на тест-драйве и воспользоваться индивидуальными консультациями специалистов. В распоряжении клиентов дилерского центра – гибкие условия кредитования и страхования, программы выкупа и обмена, а также возможность комиссионной продажи. Кроме того, компания разработала дисконтную программу, которая гарантирует скидки и другие преимущества. "Автомир" также окажет помощь при регистрации автомобиля в ГИБДД и предложит особые условия сотрудничества корпоративным клиентам.
"Сотрудничество с маркой Peugeot открывает для дилерского центра новые перспективы для развития. Это уже второй дилерский центр Peugeot, открытый компанией "Автомир" в Москве. Надеемся, мы сможем внести весомый вклад в продвижение бренда – у компании есть все ресурсы для активной и плодотворной работы", – заявила директор дилерского центра "Автомир" Алла Ружа.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам шести месяцев 2017 года российские дилеры Peugeot реализовали 2215 автомобилей что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: Автостат