ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За два года с момента запуска на российском рынке программы Diamond Car реализовано более 2 тысяч сертифицированных автомобилей Mitsubishi. На начало 2017 года, доля продаж сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Diamond Car составляет 1% от общего количества проданных автомобилей Mitsubishi на вторичном рынке в России, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

На данный момент количество официальных дилерских центров, принимающих участие в данной программе, составляет 60 и продолжает расти. Приобретая автомобиль Mitsubishi с пробегом, клиенты могут рассчитывать на полноценное сервисное обслуживание в любом авторизованном дилерском центре Mitsubishi Motors на территории Российской Федерации.

Компания «ММС Рус» при поддержке «МС Банк Рус» предлагают особые условия: 16,9% годовых сроком на 5 лет только для клиентов программы Diamond Car.