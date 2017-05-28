ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Доля продаж по программам обновления автопарка в общих продажах Renault в этом году составляет около 40%.

Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Renault Россия, доля автомобилей, проданных по программе льготного автокредитования, составляет 23% от общих продаж марки. При этом, если брать только продажи физическим лицам, то доля по госпрограмме составляет 36% по Renault Credit. Как отмечается, собственная программа кредитования традиционно является востребованным инструментом для продажи автомобилей Renault. Например, в мае действует специальное предложение 0% на 3 года по программе Renault Credit.

По итогам четырёх месяцев 2017 года наибольшую долю по кредитной госпрограмме занимают Duster и Kaptur – 25% и 34% соответственно. «Высокий результат обусловлен в том числе привлекательными кредитными программами – 0% на 3 года, а также новой программой «Поехали» для SUV Renault, где платеж для Kaptur, Duster и Sandero Stepway составляет всего 5900, 4900 и 3900 рублей в месяц соответственно», – рассказали в пресс-службе Renault Россия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Renault реализовали 11574 автомобилей – на 19% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2017 года продажи марки на российском рынке составили 37682 машины, что на 14,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.