Подержанные иномарки получат упрощённый вариант системы "ЭРА-Глонасс"
14.03.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все подержанные автомобили, ввозимые в Россию из-за границы, будут оснащаться системой экстренного вызова "ЭРА-Глонасс". При этом, по словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, на такие машины установят "упрощённый" вариант устройства. Основное отличие от системы, устанавливаемой на новые автомобили, – экстренное оповещение будет осуществляться после самостоятельного нажатия на соответствующую кнопку в автомобиле, пишет AutoNews.ru.
"Минпромторгу вместе с коммерческими компаниями и ООО "ЭРА-Глонасс", это та компания, которая эксплуатирует эту систему, поручено разработать специальное устройство. Оно будет немножко упрощённое, не то, которое ставится на серийные автомобили. Там кнопка будет приводиться вручную", – заявил Миклушевский в эфире телерадиокомпании "Владивосток". Губернатор добавил, что в крае уже есть компания с лицензией на этот вид деятельности.
Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учёт иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы "ЭРА-Глонасс". В связи с этим при постановке на учёт в России на таможенных складах в Приморье "застряло" около тысячи автомобилей, ещё часть – в Японии, а всего в подвешенном состоянии оказались около 1400 машин. Между тем, с 17 февраля в Приморье был введён временный мораторий на новый таможенный регламент. На сегодняшний день ПТС выданы на все автомобили, на которые были поданы таможенные декларации и оплачен утилизационный сбор.
"Минпромторгу вместе с коммерческими компаниями и ООО "ЭРА-Глонасс", это та компания, которая эксплуатирует эту систему, поручено разработать специальное устройство. Оно будет немножко упрощённое, не то, которое ставится на серийные автомобили. Там кнопка будет приводиться вручную", – заявил Миклушевский в эфире телерадиокомпании "Владивосток". Губернатор добавил, что в крае уже есть компания с лицензией на этот вид деятельности.
Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учёт иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы "ЭРА-Глонасс". В связи с этим при постановке на учёт в России на таможенных складах в Приморье "застряло" около тысячи автомобилей, ещё часть – в Японии, а всего в подвешенном состоянии оказались около 1400 машин. Между тем, с 17 февраля в Приморье был введён временный мораторий на новый таможенный регламент. На сегодняшний день ПТС выданы на все автомобили, на которые были поданы таможенные декларации и оплачен утилизационный сбор.