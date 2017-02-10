Представительство коммерческого транспорта Hyundai открылось в России
10.02.2017, 16:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 9 февраля состоялась церемония открытия официального представительства подразделения коммерческого транспорта Hyundai Motor Company в России – компании Hyundai Truck and Bus Rus.
Впервые Hyundai Motor Company открывает в другой стране 100%-ную дочернюю компанию, специализирующуюся на коммерческом транспорте. В других странах мира коммерческий дивизион автомобилей Hyundai представлен только локальными компаниями. Кстати говоря, до сегодняшнего дня интересы Hyundai Motor Company в России в сегменте коммерческого транспорта также представляли два локальных игрока.
Старший вице-президент, Глава экспортного дивизиона коммерческого транспорта Hyundai Motor Company, г-н Эдвард Ли отметил, что видит большой потенциал российского рынка. Именно по этой причине компания запускает собственное представительство в России в этом сегменте.
В 2016 году, несмотря на глобальный экономический кризис, по всему миру было продано 102 тыс. единиц коммерческой техники Hyunda и в сравнении с 2015 годом продажи увеличились на 6,9% (было продано 95,4 тыс. шт.). В наступившем году Hyundai планирует продать 105 тыс. единиц коммерческой техники по всему миру и тем самым выйти на уровень продаж 2013 года, когда они были максимальными.
В России в 2016 году было продано 2084 автомобиля, что на 9,7% меньше, чем годом ранее (2287 шт.). Максимальных же объемов продаж в нашей стране компания добилась в 2011 году, когда было реализовано 9327 автомобиля.
На 2017 год в России намечено реализовать 2500 единиц коммерческой техники, что составит +20% к 2016 году. При этом, по прогнозам компании, весь рынок коммерческого транспорта России (новые грузовые автомобили (от 6 т и выше) и автобусы) в 2017 году вырастет на 12,7%.
По словам Управляющего директора Hyundai Truck and Bus Rus Алексея Храмцовского, компания сделает все, чтобы машины Hyundai были чаще видны на дорогах во всех регионах страны, как сейчас это происходит в сегменте легковых автомобилей Hyundai. «Для компании важно повторить успех легкового подразделения. Учитывая спектр моделей, которые планируются к запуску в России, выход в новые сегменты рынка коммерческого транспорта, мы уверены, что Hyundai Truck and Bus Rus станет частью экономического роста нашей страны», - отметил он.
Для дилеров и конечных потребителей коммерческого транспорта Hyundai открытие официального представительства Hyundai Truck and Bus Rus означает новый уровень коммуникации и поддержки дилерской сети, централизованную сертификацию продукции, новые системы мотивации и финансирования.
В 2016 году общее число дилеров составляло 58, а средние продажи на одного дилера – 36 автомобилей. В 2017 году планируется оптимизировать дилерскую сеть, оставив 50 дилеров, но при этом средние продажи на одного дилера должны возрасти до 50 автомобилей. На 2019 год запланировано увеличение числа дилеров до 70, а средние продажи на одного дилера должны составить 81 автомобиль.
Hyundai Truck and Bus Rus планирует существенно расширить линейку моделей для российского рынка. В планах компании: производство обновленного HD35; запуск нового поколения грузовых автомобилей среднетоннажного сегмента HD65 и HD78; возобновление производства и продаж в России популярного автобуса County; перезапуск моделей тяжелой линейки Xcient; производство автомобиля LCV сегмента H350 (в двух модификациях – автобус и фургон).
Производство новых моделей будет осуществлять калининградский завод «Автотор», который уже производит модели Hyundai HD35, HD78, HD120 и HD170. Председатель Совета директоров завода «Автотор» Валерий Горбунов отметил, что планируемые инвестиции увеличат локализацию производства основных грузовых автомобилей Hyundai до полного цикла сборки, включая сварку и покраску.
Впервые Hyundai Motor Company открывает в другой стране 100%-ную дочернюю компанию, специализирующуюся на коммерческом транспорте. В других странах мира коммерческий дивизион автомобилей Hyundai представлен только локальными компаниями. Кстати говоря, до сегодняшнего дня интересы Hyundai Motor Company в России в сегменте коммерческого транспорта также представляли два локальных игрока.
Старший вице-президент, Глава экспортного дивизиона коммерческого транспорта Hyundai Motor Company, г-н Эдвард Ли отметил, что видит большой потенциал российского рынка. Именно по этой причине компания запускает собственное представительство в России в этом сегменте.
В 2016 году, несмотря на глобальный экономический кризис, по всему миру было продано 102 тыс. единиц коммерческой техники Hyunda и в сравнении с 2015 годом продажи увеличились на 6,9% (было продано 95,4 тыс. шт.). В наступившем году Hyundai планирует продать 105 тыс. единиц коммерческой техники по всему миру и тем самым выйти на уровень продаж 2013 года, когда они были максимальными.
В России в 2016 году было продано 2084 автомобиля, что на 9,7% меньше, чем годом ранее (2287 шт.). Максимальных же объемов продаж в нашей стране компания добилась в 2011 году, когда было реализовано 9327 автомобиля.
На 2017 год в России намечено реализовать 2500 единиц коммерческой техники, что составит +20% к 2016 году. При этом, по прогнозам компании, весь рынок коммерческого транспорта России (новые грузовые автомобили (от 6 т и выше) и автобусы) в 2017 году вырастет на 12,7%.
По словам Управляющего директора Hyundai Truck and Bus Rus Алексея Храмцовского, компания сделает все, чтобы машины Hyundai были чаще видны на дорогах во всех регионах страны, как сейчас это происходит в сегменте легковых автомобилей Hyundai. «Для компании важно повторить успех легкового подразделения. Учитывая спектр моделей, которые планируются к запуску в России, выход в новые сегменты рынка коммерческого транспорта, мы уверены, что Hyundai Truck and Bus Rus станет частью экономического роста нашей страны», - отметил он.
Для дилеров и конечных потребителей коммерческого транспорта Hyundai открытие официального представительства Hyundai Truck and Bus Rus означает новый уровень коммуникации и поддержки дилерской сети, централизованную сертификацию продукции, новые системы мотивации и финансирования.
В 2016 году общее число дилеров составляло 58, а средние продажи на одного дилера – 36 автомобилей. В 2017 году планируется оптимизировать дилерскую сеть, оставив 50 дилеров, но при этом средние продажи на одного дилера должны возрасти до 50 автомобилей. На 2019 год запланировано увеличение числа дилеров до 70, а средние продажи на одного дилера должны составить 81 автомобиль.
Hyundai Truck and Bus Rus планирует существенно расширить линейку моделей для российского рынка. В планах компании: производство обновленного HD35; запуск нового поколения грузовых автомобилей среднетоннажного сегмента HD65 и HD78; возобновление производства и продаж в России популярного автобуса County; перезапуск моделей тяжелой линейки Xcient; производство автомобиля LCV сегмента H350 (в двух модификациях – автобус и фургон).
Производство новых моделей будет осуществлять калининградский завод «Автотор», который уже производит модели Hyundai HD35, HD78, HD120 и HD170. Председатель Совета директоров завода «Автотор» Валерий Горбунов отметил, что планируемые инвестиции увеличат локализацию производства основных грузовых автомобилей Hyundai до полного цикла сборки, включая сварку и покраску.