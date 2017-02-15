Премьер назвал внутренний туризм одной из самых перспективных отраслей экономики
15.02.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал внутренний туризм одной из самых перспективных отраслей экономики.
«Следующая тема важная, мне кажется, в настоящий момент связана с внутренним туризмом. Эта отрасль действительно является одной из самых перспективных», - сказал он в ходе встречи с членами совета палаты Совфеда.
Медведев отметил, что эта отрасль экономики стала весьма активно развиваться, что способствует развитию регионов.
«Следующая тема важная, мне кажется, в настоящий момент связана с внутренним туризмом. Эта отрасль действительно является одной из самых перспективных», - сказал он в ходе встречи с членами совета палаты Совфеда.
Медведев отметил, что эта отрасль экономики стала весьма активно развиваться, что способствует развитию регионов.