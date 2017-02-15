ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал внутренний туризм одной из самых перспективных отраслей экономики.

«Следующая тема важная, мне кажется, в настоящий момент связана с внутренним туризмом. Эта отрасль действительно является одной из самых перспективных», - сказал он в ходе встречи с членами совета палаты Совфеда.

Медведев отметил, что эта отрасль экономики стала весьма активно развиваться, что способствует развитию регионов.