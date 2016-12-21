Премии правительства в области туризма вручены в Москве
21.12.2016, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премии Правительства Российской Федерации в области туризма вручены в Москве. Награды лауреатам вручил вице-премьер Правительства Российской Федерации Виталий Мутко. Он отметил, что эта знаковая награда присуждается во второй раз и становится традиционной.
Виталий Мутко подчеркнул высокий туристический потенциал России, добавив, что он обеспечивает достойное место в десятке самых узнаваемых и посещаемых стран. «Предварительные показатели работы отрасли в этом году обнадеживают: количество поездок по стране в 2016 году увеличилось на 15 процентов», - подчеркнул вице-премьер.
«Радует, что в последнее время усилиями очень многих людей, в том числе тех, кто находится в зале, туристический потенциал увеличивается, появляются новые маршруты и развиваются различные направления туризма», - сказал он, подчеркнув, что туристическая отрасль имеет огромный потенциал и оказывает влияние на экономику страны в целом.
«Впереди у нас еще очень большая работа. Важно, чтобы этот сектор несырьевой экономики активно развивался», - сказал вице-премьер, поздравив лауреатов с присуждением наград и наступающим Новым годом.
Лауреатами премии Правительства в области туризма стали 9 авторских коллективов.
Виталий Мутко подчеркнул высокий туристический потенциал России, добавив, что он обеспечивает достойное место в десятке самых узнаваемых и посещаемых стран. «Предварительные показатели работы отрасли в этом году обнадеживают: количество поездок по стране в 2016 году увеличилось на 15 процентов», - подчеркнул вице-премьер.
«Радует, что в последнее время усилиями очень многих людей, в том числе тех, кто находится в зале, туристический потенциал увеличивается, появляются новые маршруты и развиваются различные направления туризма», - сказал он, подчеркнув, что туристическая отрасль имеет огромный потенциал и оказывает влияние на экономику страны в целом.
«Впереди у нас еще очень большая работа. Важно, чтобы этот сектор несырьевой экономики активно развивался», - сказал вице-премьер, поздравив лауреатов с присуждением наград и наступающим Новым годом.
Лауреатами премии Правительства в области туризма стали 9 авторских коллективов.