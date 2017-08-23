ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в июле реализовали 1950 автомобилей – на 50% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2017 года продажи Datsun составили 12845 машин, что на 35% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,5% против 1,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки является седан Datsunon-DO, продажи которого в июле выросли на 74% и составили 1699 машин. Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 251 экземпляра (-23%).

Напомним, в начале года стартовали продажи Datsun on-DO в комплектации с автоматической коробкой передач от японской фирмы Jatco. Кроме того, седан получил еще ряд доработок, улучшающих потребительские качества автомобиля.

В настоящее время седан Datsun on-DO доступен по цене от 442 тысяч рублей с механической коробкой передач и от 524 тысяч рублей – с автоматической трансмиссией.